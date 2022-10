Burgemeester schuift aan bij 300ste diner van sociaal eetcafé in Alkmaar

Zo'n elf jaar geleden startte het buurthuis in de Alkmaarse wijk Het Rak met een sociaal eetcafé, zodat mensen uit de wijde omgeving wekelijks gezellig met elkaar van een betaalbare maaltijd kunnen genieten.

Voor de 300ste editie nodigden ze de burgemeester uit. De gasten van het sociaal eetcafé zijn blij met de aanwezigheid van de stadsbestuurder. "Ik vind het een hele eer dat ze bij ons komt eten", reageert een van hen. "Het lijkt me een hele sympathieke vrouw."

'Voor de mensen belangrijk'

Lucia en Harrie hebben het eetcafé de laatste zeven jaar samen gerund. "Dit is voor de mensen die hier komen heel belangrijk", legt Harry uit. Als het café tijdelijk sluit vanwege vakantie, krijgt hij namelijk altijd teleurgestelde reacties. "Dan hoor je: 'Oh, wat gaan we jullie missen'. En als we er dan weer zijn zeggen ze: 'Nou, ik heb de dagen afgeteld'."

Burgemeester Schouten is erg positief over de sociale eetcafés in haar gemeente. "Ik denk dat het heel belangrijk is", zegt ze. "We spreken heel vaak over eenzaamheid onder mensen. Daar zijn dit soort sociale eetcafés natuurlijk geweldig voor."

