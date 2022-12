Slachtoffer (30) mishandeling centrum Alkmaar uit ziekenhuis, verdachte zit nog vast

Een 30-jarige man is dinsdagochtend vroeg mishandeld op de Platte Stenenbrug in het centrum van Alkmaar. Hij raakte daarbij flink gewond. Een Heldernaar (22), die betrokken zou zijn bij de vechtpartij, zit nog altijd vast.

Dat laat de politie aan NH Nieuws weten. Het slachtoffer kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

Wat de aanleiding van de ruzie is, is (nog) niet bekend. De politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag rond 4.45 uur een melding binnen en was snel aanwezig. Daardoor zagen agenten nog een vijftal mensen weglopen van de Platte Stenenbrug.

Van die groep is een 22-jarige man uit Den Helder aangehouden, van de andere vier wordt hun rol nog onderzocht. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd hoopt de politie dat getuigen, omwonenden of andere betrokkenen zich bij hen melden.