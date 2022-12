Met hamer mishandelde Alkmaarse 'held' (48) 'kan kerst thuis vieren'

De Alkmaarder (48) die afgelopen week inbrekers aansprak en door hen met een hamer zwaar is mishandeld , kan vandaag of morgen het ziekenhuis verlaten. Hij is inmiddels gehoord, laat de politie weten aan NH Nieuws. Er gaan filmpjes rond waarop de man bebloed op de grond ligt.

In de Hekelstraat slaan dinsdag op woensdagnacht twee personen, welke nog steeds voortvluchtig zijn, de deur in van een juwelier van Sophie . Eén van hen gaat uiteindelijk naar binnen, zo is te zien op bewakingsbeelden van in de winkel.

Daarop is te zien hoe, nadat de inbrekers op een motorvoertuig zijn gevlucht, de bebloede man bewusteloos op de grond ligt. Waar de politie blij is met de beelden van de inbrekers, willen ze vragen of mensen de video met het gewonde slachtoffer niét meer met derden willen delen.

Op de beelden zijn andere mensen te zien die eerste hulp verlenen aan de man. "Dat vinden wij natuurlijk goed. Ik kan niet specifiek zeggen of de eerste hulp hier zijn leven heeft gered, dat is medische informatie die ik niet heb, maar in het algemeen zijn we blij en dankbaar dat mensen dit doen."

Maar er is dus wel goed nieuws voor hem, aldus de woordvoerder. "Meneer maakt het goed en hij kan vandaag of morgen het ziekenhuis verlaten. En kan de kerstdagen dus thuis vieren." Hij is inmiddels ook gehoord over wat hij die nacht heeft gezien.

Er is nog niemand aangehouden. Wel is nu iets andere informatie over de vluchtroute naar boven gekomen. De daders zijn niet gevlucht via Verdronkenoord, zoals eerder vermeld, maar via het Fnidsen naar de Bierkade gereden.

"Als mensen nog andere beelden hebben, deel ze met ons. Er is buitenproportioneel geweld gebruikt in deze zaak. Dus we willen dit oplossen."