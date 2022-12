Buurvrouw vond slachtoffer (76) schietpartij bloedend op straat, Alkmaarder opgepakt

Een vrouw van 76 jaar is gisteren het slachtoffer geworden van de schietpartij bij een appartementencomplex in Alkmaar. Een 21-jarige man is later gearresteerd. "Ik zag haar liggen op de grond. Allemaal bloed en narigheid. Het was net een film", vertelt een buurvrouw aan NH Nieuws. Ze zegt dat de mogelijke dader vaker bij hun woningen rondhing. Het slachtoffer heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Aan de Willem Hedastraat in de wijk Hoefplan klinken gisteren, aan het einde van de middag ineens knallen. De dag daarvoor is ook al iemand neergeschoten, een straat verderop. Dat is dan net bekendgemaakt door de politie. "Ik kwam aanrijden met de auto en zag een ander voertuig raar geparkeerd", vertelt de buurvrouw van het slachtoffer. Ze ziet haar buurvrouw en 'avondeetmaatje' op de grond liggen. Ze is nog wel aanspreekbaar. "Er zaten kogels of iets in haar hoofd. En ze zei: ik ben beschoten, ik ben beschoten." De dader is dan al gevlucht en buren schakelen de politie in. "Ze zei dat er een man was en dat ze iets tegen hem had gezegd van: 'Wat kijk je nou'. En daarna zette hij een soort pistool op haar hoofd. Dat je 76 bent en zoiets je overkomt." De politie begint meteen een grote zoektocht naar de dader.

"De meeste jongens die daar wonen zijn onwijs behulpzaam en aardig. En we hebben als buurt een goede band met de opvang" Buurvrouw van slachtoffer

Zelfs een helikopter gaat de lucht in. Een paar uur later, zo meldt de politie nu, weet een arrestatieteam in Castricum een 21-jarige man uit Alkmaar op te pakken. Er wordt ook gekeken of hij gelinkt kan worden aan het incident een dag eerder, woensdag, in de Willem Kalftstraat. "Ik had al een naar gevoel toen ik wegging", vertelt de buurvrouw. "Want toen heb ik een man zien staan." Die specifieke man, zo meent ze, hangt wel vaker rond bij hun appartementencomplex. "Dan staat hij te roken of blowen en vraag ik of hij wat verder wil gaan staan vanwege de wietlucht. Dat doet hij dan netjes."

Politie bij Het Heem gisteravond - NH Nieuws/ Maaike Polder

Hij zou regelmatig verblijven bij de nachtopvang Het Heem voor thuislozen, even verderop in de straat. NH Nieuws heeft daar gisteren wel een politiebus en agenten binnen gezien. De politie gaat niet in op vragen of de opgepakte daar verbleef en de beheerder, DNO Doen, verwijst naar de politie voor vragen. De buurvrouw wil daar nog wel wat over zeggen. "De meeste jongens die daar wonen zijn onwijs behulpzaam en aardig. En we hebben als buurt een goede band met de opvang."

De volledige naam van de buurvrouw is bekend bij de redactie. Tips over deze zaak? Mail naar [email protected].

