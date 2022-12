Emotionele Jorina Baars blikt terug op succesvol sportjaar: "Echt heel bijzonder"

De nuchtere Nieuwedieper glimlacht van oor tot oor als ze vertelt over haar negende en tiende wereldtitel, die ze allebei wist te veroveren dit jaar. "Dit is een heel goed jaar geweest", vertelt ze dan ook trots.

Al ruim 26 jaar zet Jorina Baars alles opzij om op het hoogste niveau te kunnen kickboksen. Ze leeft voor haar sport en is daarom blij dat ze dit jaar, nu we corona eindelijk achter ons kunnen laten, haar topsportleven weer kan hervatten. Ze kijkt dan ook terug op een positief jaar: "Mijn sportschool draait lekker en ik heb eindelijk weer wedstrijden gevochten", vertelt Jorina.

Het lijkt Baars al jaren makkelijk af te gaan. Ze wint partij na partij en heeft een muur in haar sportschool volhangen met kampioensriemen. Het is elke keer weer zoeken naar een tegenstander, want er zijn maar weinig vrouwen die het tegen haar op durven te nemen. Maar daar werkt Jorina al die jaren keihard voor. De voorbereiding voor een wedstrijd neemt ze enorm serieus en tijd voor een avondje uit of een keer gezellig uit eten is er weinig.

"Je mist soms wel uitjes met je vriendinnen", legt de kickboksster dan ook uit. Haar leven staat in het teken van fit blijven, een sportschool runnen en daarnaast ook nog kickboksles geven, dus tijd voor ander vermaak is er in een jaar maar weinig. "Maar ik weet waarvoor ik het doe en vind gelukkig af en toe ook wel momenten om leuke dingen te doen."

Nieuwe uitdaging

En alsof kickboksen op het wereldtoneel nog niet genoeg was, had Jorina dit jaar ook haar eerste bokswedstrijd. In een vol Carré deed ze een poging om haar eerste winst te behalen met een voor haar nieuwe sport. De reden daarvoor: "In het kickboksen heb ik niet veel wedstrijden, maar met het boksen heb je een hele nieuwe lichting van dames waar je tegen kan spelen."

De partij eindigde in een gelijkspel, maar smaakte wel naar meer. "Boksen is wel echt een heel ander spelletje, ik was tijdens de wedstrijd ook enorm aan het focussen om niet mijn benen te gebruiken. Dat mag namelijk niet", legt Baars uit. "Maar ik zou het zeker nog wel eens willen doen."