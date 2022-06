Kickbokser Jorina bereidt zich voor op strijd om negende wereldtitel: "Aan elkaar gewaagd"

Jorina Baars (33) uit Den Helder is zeven jaar als ze voor het eerst een training kickboksen doet. Dit bevalt zo goed dat ze op les gaat en meedoet aan wedstrijden. De Helderse heeft talent en geeft niet op. Ze wint Nederlandse, Europese, en wereldtitels en maakt zich nu klaar voor het wereldkampioenschap op 18 juni in Groningen.

Al drie maanden is Baars volledig gefocust op de wedstrijd van volgende week zaterdag. Hiervoor traint ze gemiddeld zo'n tien keer per week met verschillende trainers. Ze neemt het op tegen een kickbokser uit Engeland. "Ik denk dat het een hele pittige wedstrijd gaat worden", vertelt Jorina. Haar tegenstander is een stuk kleiner dan de 1.82 meter lange Jorina, maar heeft veel kwaliteiten. "Ze is heel sterk", aldus Baars.

Samen met trainer Hassan Ait Bassou traint Jorina nu nog in haar eigen sportschool in Den Helder. Hij is, ruim een week voor de wedstrijd, meer dan tevreden over haar trainingsprestaties. "Ze is er klaar voor", vertelt Hassan. De twee werken al jaren samen.

Tekst gaat door onder de video.