Kickboksster Jorina Baars pakt negende wereldtitel met overmacht

Jorina Baars heeft de wereldtitel bij Enfusion gewonnen. De 33-jarige kickboksster uit Den Helder versloeg in de Martinihal in Groningen overtuigend haar tegenstander Sarah Worsfold. Voor Baars is de titel haar negende wereldtitel in haar carrière.

In de eerste ronde deelde Baars een keiharde knie uit aan Worsfold, die vervolgens tegen de grond ging. Opvallend was dat het niet als een knock-down telde. In de tweede ronde was Baars opnieuw goed bezig met sterke stoten en combinaties. Worsfold bleek over veel incasseringsvermogen te beschikken, want na een knie tegen haar hoofd bleef ze alsnog staan. In bijna alle rondes domineerde Baars door goed kickboksen te laten zien en was ze de terechte winnaar.

Met de titel op zak, zal Baars haar titel binnenkort weer moeten verdedigen. Met de wereldtitel Enfusion voegt Baars opnieuw een prijs toe aan haar palmares. In totaal is ze nu voor de negende keer wereldkampioen kickboksen.