Kickboksster Jorina Baars na 706 dagen nog altijd de beste

Kickboksster Jorina Baars uit Den Helder verdedigde vorige week in het Schotse Glasgow met succes haar wereldtitel in het Muaythai. Het was voor de 32-jarige vechtsportster vanwege de coronacrisis haar eerste wedstrijd in bijna twee jaar tijd. "Gelukkig kon ik na zoveel dagen eindelijk weer vechten en de titel winnen", aldus Baars.