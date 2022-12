Zaanse kerstshoppers besparen niet op lekker eten: "Met kerst moet alles kunnen"

Kees is samen met zijn vrouw net klaar met het halen van zijn kerstinkopen in winkelcentrum Westerkoog. Tenminste, bijna. "Later deze week moeten we nog even verse dingen halen. Normaal gesproken letten we wel op de prijzen door de inflatie, maar met kerst moet alles kunnen. We gaan gourmetten en de schotel halen we bij de keurslager. Alle kinderen komen thuis, dus dan letten we niet zo op het geld." Toch denkt Kees wel een beetje om zijn portemonnee. "Dat kratje bier was wel in de aanbieding", lacht hij.

"De gourmetschotels blijven het populairst, die staan nog steeds op nummer één", vertelt slager Gijs Tange terwijl hij een aantal grote lappen vlees in stukjes snijdt. "De rest varieert heel erg. Het ene jaar wil iedereen hertenbiefstuk, het volgende jaar wild zwijn. Dat verschuift ieder jaar."

Slagerijen zijn winnaars

Hij vertelt dat de verkoop dit jaar beter gaat dan vorig jaar, toen er nog coronabeperkingen golden. "Die periode hebben mensen benut om zelf beter te worden in koken, denk ik. De slagerijen zijn daarvan de winnaars."

Een nieuw soort hapjesschotel is erg in trek in zijn zaak, vertelt hij. "Dit jaar zijn de partypannen heel erg populair. Dat is een pan vol met hapjes, zoals sateetjes, balletjes en kipkluifjes." Bij deze pan hoeft de klant alleen nog maar de stekker in het stopcontact te doen en te wachten tot de hapjes warm zijn, legt hij uit.