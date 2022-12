Petra zamelde honderden bonnen in om kerstpakketten te maken voor haar cliënten

"Iedereen heeft gemerkt dat alles duurder is geworden en daarom willen mensen elkaar ook helpen", vertelt Petra. "Het is een soort sneeuwbaleffect, familie en vrienden hebben allemaal geholpen." De pakketten zijn afgelopen week weggegeven aan de cliënten.

Petra is zelf werkzaam bij de GGZ en ziet dat deze mensen wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Binnen haar werk heeft ze gemerkt dat naast de eenzaamheid ook financiële problemen spelen bij haar cliënten. "Het maken van de pakketten kost een hoop tijd, maar als er tranen in de ogen van de cliënten schieten, weet je waar je het voor doet."

In tijden van crisis die ieders portemonnee raakt, staan er inwoners op die belangeloos zich inzetten voor de ander. Deze West-Friese Weldoeners verdienen de aandacht. Ben jij of ken jij iemand die een mooi initiatief heeft? Laat het aan ons weten en mail naar: [email protected] .

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

