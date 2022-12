Hoop en zorgen voor 'Vrije Republiek Tessel': "We horen nog steeds bij 't continent hoor"

Is Noord-Holland nu echt een eiland kwijt of niet? Met het uitroepen van de 'Vrije Republiek Tessel' heeft het eiland zich deze zomer afgescheiden van de rest van Nederland. Een ludieke actie van een groep ondernemers en wetenschappers van Texel als antwoord op de stikstofdiscussie, maar met een serieuze ondertoon. Het eiland wil maatwerk als het gaat om maatregelen tegen negatieve effecten van stikstof. Hoe staat het nu met die 'vrije republiek'? "Nou, we zijn nog steeds verbonden met het continent hoor!"

Langeveld is minister van Verbinding in de fictieve regering van de Vrije Republiek Tessel. De vlag op zijn erf wappert nog steeds. "Het is een goede, ludieke actie geweest. We zijn gehoord", gaat hij verder. "Het heeft de positie van Texel goed onder de aandacht gebracht en realiteitszin naar voren laten komen. We willen maatwerk op stikstofbeleid, want de kwaliteit van de natuur op Texel is eigenlijk perfect. Er groeien veel stikstof-minnende planten en er is zelf 1500 hectare natuur bijgekomen ten koste van landbouwgrond."

Een haven zonder kotters en weilanden zonder lammetjes: het is het schrikbeeld voor Texel als het landelijke stikstof- en visserijbeleid ingevoerd zou worden. Land- en tuinbouworganisatie LTO roept daarom afgelopen zomer de 'vrije republiek' uit. Inmiddels zijn de viskotters zo goed als verdwenen uit de haven van Oudeschild door een grote saneringsronde, "Dat neem ik de regering ontzettend kwalijk. Ons cultuurhistorisch erfgoed is zo goed als weg", zegt Arnold Langeveld, voorzitter van de LTO Texel. Maar voor toerisme, landbouw en natuur gloort hoop.

Deze maand heeft de LTO met de provincie Noord-Holland een verklaring getekend en krijgt Texel - zoals gewenst - maatwerk op het gebied van stikstofbeleid voor een aantal boeren op de Hoge Berg. Langeveld: "Ons gaat het erom zoveel mogelijk schapen op de Hoge Berg te houden, om het cultuurhistorisch landschap te borgen. We blijven het goed in de gaten houden en dat maakt maatwerk mogelijk. Dat is echt een compliment aan de provincie."

Het uitroepen van de Vrije Republiek Tessel was voor Iwan Groothuis, directeur van vakantiepark De Krim en fictieve minister van Toerisme en Gastvrijheid, vooral ludiek, "maar vooral ook een steun voor de boeren. Ik zou niet graag in hun schoenen staan." Wat betreft het toerisme heeft het eiland dit jaar weinig last ondervonden van de stikstofproblemen. "De gemeente is druk bezig om de toekomstvisie en het karakter van Texel in stand te houden."

Luxe

Natuurlijk keek ook Groothuis op tegen de dreiging van stikstofproblemen en de groei van het toerisme op het eiland. "Gelukkig was de stikstofdiscussie wat betreft Texel snel onder controle. Je kunt alles stil leggen, maar als je dat 20 jaar doet gaat het eiland van authentiek naar treurig. We krijgen feedback van de gasten en we merken vooral dat zij niet te veel achteruit willen gaan in luxe."

En wat is de toekomst van de Vrije Republiek Tessel'? "We willen het graag in het nieuwe jaar opheffen, maar voordat we alles bereikt hebben wat we willen, zal er nog heel wat water door het Marsdiep stromen. Wat weg is, krijg je niet meer terug. Kijk naar Oudeschild; het is een vissersdorp zonder boten. De authenticiteit is kwijt. Is dat nou wat je wilt? Laten ze daar nou van leren in Den Haag. De dynamiek van Texel staat op het spel. Daar horen visserij, landbouw en natuur bij en daar vechten we voor."