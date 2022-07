'Vrije Republiek Tessel' voert actie tegen stikstofbeleid: "Hier begint de oplossing!"

Grenscontrole, paspoorten: een dagje Texel is vandaag niet hetzelfde voor honderden toeristen. Het eiland is voor één dag de 'Vrije Republiek Tessel'. Het is een ludieke actie van Texelse boeren, vissers, ondernemers en wetenschappers. Zij protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering die volgens de actievoerders het einde betekent van de iconen van het eiland: de schapen en de vissers. "In de Vrije Republiek van Tessel begint de oplossing."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het is even wennen als je het eiland op komt. Vlak voor onder meer Den Burg en Oudeschild staan 'grensposten' en er worden paspoorten uitgedeeld aan voorbijgangers. Bij het gemeentehuis presenteert het voltallige nieuwe kabinet zich aan de bevolking. "Vannacht heeft Texel zich vrijgemaakt van ons moederland Nederland en gaan we vanaf vandaag onze eigen weg", start Arnold Langeveld van landbouworganisatie LTO en 'minister van Verbinding' zijn toespraak. Tekst gaat door onder de video.

Texel wordt Vrije Republiek Tessel - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het is een ludieke actie met een serieuze ondertoon, vertelt Langeveld: "We willen een signaal afgeven dat het stikstofbeleid dat nu gevoerd wordt, niet past bij Nederland." En al helemaal niet bij Texel, vindt Han Lindeboom. Lindeboom is wetenschapper, stikstofdeskundige en kersverse 'minister-president' van de Vrije Republiek Tessel: "Als de maatregelen doorgaan, verdwijnt een groot deel van de schapen en de koeien. Texel is een schapeneiland, dus het karakter gaat verloren." Bloemen Lindeboom gelooft in de maatregelen die hij met zijn 'kabinet' wil invoeren om het stikstofprobleem aan te pakken. "Veehouders moeten allereerst het voer van hun dieren aanpassen, maar er moet ook maatwerk zijn. Hier op Texel hebben we niet zoveel last van stikstofproblemen. Juist hier op het eiland groeien die bloemen en planten die niet tegen stikstof kunnen." De Vrije Republiek Tessel hoopt dat 'buurland' Nederland volgt in de oplossingen die problemen met stikstof tegen moeten gaan. Overigens zijn de grenscontroles vanaf morgen alweer verleden tijd, belooft 'minister van Verbinding' Arnold Langeveld: "We blijven gastvrij, hè!"