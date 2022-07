Texel deelt paspoorten uit bij ludiek protest 'Vrije Republiek Tessel'

Texel roept vandaag de 'Vrije Republiek Tessel' uit om op een ludieke wijze te protesteren tegen het landelijke stikstof- en visserijbeleid. 'Onafhankelijk Texel' is bang dat de havens en weilanden uiteindelijk leeg zullen zijn en dat het typisch Texelse dan ver te zoeken is.

NH Nieuws-verslaggever Jurgen van den Bos is op het eiland waar het nieuwe 'Tesselse' kabinet gepresenteerd is. Om het eiland op te kunnen, heb je nu een Texels paspoort nodig en die worden vandaag uitgedeeld bij aankomst. "Dat controleren ze alleen vandaag", vertelt de verslaggever lachend. Morgen is het paspoort dus niet meer nodig.

Hoewel het om een ludieke actie gaat, is er een serieuze ondertoon. Minister van Visserij en Wadden in het 'kabinet' is oud-wethouder Hennie Huisman-Peelen. Zij doet mee aan deze ludieke actie om 'duidelijk te maken dat je niet op deze manier met elkaar communiceert'. "De uitkomst staat voor de gesprekken al vast", vertelde zij eerder.

"Hiermee hopen we met een knipoog de aandacht te trekken. Want de vloot is al gehalveerd, er zijn nu nog maar vijftien kotters over. Moeten dat er weer de helft minder worden? En wat betekent dit voor Nederland? Want vissers mogen vanwege de aangewezen Natura 2000-gebieden, windmolens en de Brexit op steeds minder plekken in de Noordzee varen. Dus straks zijn vissoorten als haring, schol, sliptong en garnalen niet meer verkrijgbaar in de restaurants en winkels."