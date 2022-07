Waarom Texel actievoert: "Straks zonder iconen als vis en lammetjes op het eiland"

Gregoire - in het dagelijks leven onder meer eigenaar van een kledingwinkel en manager van het Texels Ondernemers Platform - is de 'minister van Economische Zaken'. En hoewel hij zelf geen boer of visser is, vindt hij het wel belangrijk om zich bij hen aan te sluiten. "Uit de plannen van de provincie blijkt dat ook de toerismesector erbij betrokken wordt. Boeren, vissers en burgers gaan hand in hand met elkaar. Wat is een haven zonder kotters? Als er alleen rondvaartschepen liggen, is de romantiek daarvan weg."

Oud-wethouder Hennie Huisman-Peelen is per 1 juli voorzitter van de Texelse visserij en daarom is het niet verwonderlijk dat zij was aangewezen als 'minister van Visserij en Wadden'. "De schrik zit er goed in", vertelt Huisman. "Op de dag dat ik voorzitter werd, kondigde minister Staghouwer stevig ingrijpen van de visserijvloot aan. Probleem is dat er geen duidelijkheid is. Ze moeten of stoppen of duurzame innovaties aangaan. Maar wat die dan inhouden, is niet bekend. Eigenlijk zitten de vissers in hetzelfde schuitje als de boeren."

Gehalveerd

Huisman doet mee aan deze ludieke actie om 'duidelijk te maken dat je niet op deze manier met elkaar communiceert'. "De uitkomst staat voor de gesprekken al vast. Hiermee hopen we met een knipoog de aandacht te trekken. Want de vloot is al gehalveerd, er zijn nu nog maar vijftien kotters over. Moeten dat er weer de helft minder worden? En wat betekent dit voor Nederland? Want vissers mogen vanwege de aangewezen Natura 2000-gebieden, windmolens en de Brexit op steeds minder plekken in de Noordzee varen. Dus straks zijn vissoorten als haring, schol, sliptong en garnalen niet meer verkrijgbaar in de restaurants en winkels."