Den Helder krijgt monument voor Molukse marinemensen: "Ik wil mijn ouders eren"

Als je over de begraafplaats aan de Huisduinerweg loopt, zie je de graven van Molukse marinemensen. Zij verlieten in de jaren '50 huis en haard om voor de Nederlandse marine te werken. Zo ook de vader van Rob Picauly. Het streed afgelopen maanden voor erkenning en boekt nu succes. Er komt een monument voor Molukse marinemensen. "Nu hebben we erkenning"

Het graf van oud-marineman P.J. Picauly, vader van Rob Picauly - Rob Picauly

Gisteravond diende Behoorlijk Bestuur een motie in, die unaniem aangenomen werd door de raad. De gemeente Den Helder gaat het regelen: er komt een herdenkingsmoment voor Molukse marinemensen. Verder nemen ze de grafrechten van de elf graven van marinemensen over. "Het voelt als afsluiting omdat we nu erkenning hebben. Het doet heel veel met me", zegt Rob Picauly van Bangsa Maluku, de werkgroep die zich de afgelopen maanden inzette voor dit onderwerp. "We strijden al een hele tijd voor onze vaders en moeders. Die hebben voor ons heel veel gedaan." Door de gemeente de grafrechten te laten overnemen, kan verzekerd worden dat de graven lang kunnen blijven liggen. Dit is belangrijk voor Picauly omdat de geschiedenis zo niet verloren gaat: "Het is een stap voor de volgende generatie om aan hen te laten zien: hier liggen jullie voorouders, dit is je geschiedenis." In totaal gaat het om elf graven, waaronder dat van Picauly's vader. "Alle mensen die er begraven zijn, die ken ik." Herdenkingsteken Ook het herdenkingsmonument heeft als doel om de geschiedenis levend te houden. "De namen van alle Molukse marinemensen die in Den Helder hebben gewoond komen erop te staan. Ook komt er een plaat waarop de geschiedenis van deze mensen staat. Alleen die namen, daar hebben mensen niets aan. We willen er ook uitleg bij geven."

De ouders van Rob Picauly bij het pensioen van vader P.J. Picauly in 1977 - Rob Picauly