Eeuwige eer voor Molukse mariniers in Hilversum: "Niet verwacht"

Applaus en geluiden van ongeloof klinken in de kleine ontvangstruimte op begraafplaats De Zuiderhof. Uitvaartstichting Hilversum neemt de grafrechten én het onderhoud van de acht graven van de Hilversumse mariniers van Molukse afkomst tot in lengte van dagen voor haar rekening. Voor initiatiefnemer Moz' Latuheru is het een feestelijke én emotionele dag. "Ik ben hier zo blij mee. Dit had ik niet verwacht, maar hebben we toch gekregen."

Het begon vorig jaar april toen Latuheru een brief stuurde naar Pieter Broertjes, die vorige maand met pensioen ging. Vorig jaar was het exact zeventig jaar geleden dat de Molukkers per boot in Nederland kwamen. Daar was veel aandacht en erkenning voor. Een goed moment om eens aandacht te vragen voor de acht Hilversumse mariniers van Molukse afkomst, die in Hilversum hun laatste rustplaats hebben.

"Deze mariniers hebben nooit in de belangstelling gestaan. Dus ik dacht: laat ik eens een poging wagen", aldus de 81-jarige Hilversummer, wiens vader Betoes één van de mannen is.

Stoutste dromen

Vrijwel direct briefde Broertjes wethouder Arno Scheepers en stelde de wethouder de vraag of hij hier samen met Anita van Loon, directeur van de uitvaartstichting, werk van kon maken. En zo zat Latuheru al in juni met het tweetal om de tafel en was het snel beklonken. De woorden en de daden gisteren van Van Loon en Scheepers overtreffen de stoutste dromen van Latuheru.

Nadat de twee de zaal hebben toegesproken, neemt ook de initiatiefnemer het woord. Trots, blijdschap en dankbaarheid definiëren zijn emotionele toespraak. Naast een feestelijke dag is het voor Latuheru en de Molukse samenleving vooral een historische dag, want eindelijk is er erkenning voor zijn vader en zijn kameraden.

Grote dag

"Voor ons als nazaten is een grote dag aangebroken", geef de 81-jarige Hilversummer aan. "Hilversum heeft de primeur door onze mariniers zo te eren. Het is emotioneel voor ons dat Hilversum ze omarmt."

