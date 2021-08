Nationale Indiëherdenking in Den Helder: 'Hoe vrij zijn wij?'

Met de Japanse capitulatie kwam op 15 augustus 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks vindt bij het monument 'Voor hen die Vielen', aan de Vijfsprong in Den Helder, een herdenkingsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst stond dit jaar in het teken van het thema 'Hoe vrij zijn wij?'.

Burgemeester Jan de Boer hield een toespraak en zo ook Carel van der Graaff. "Het zijn heftige verhalen, die vaak niet zijn doorgegeven door degenen die het hebben meegemaakt. De deelnemers vinden het daarom juist belangrijk om elkaar de verhalen te blijven vertellen", aldus Van der Graaff. Dat is te lezen bij mediapartner Regio Noordkop.

Voor veel Nederlanders met een Indisch of Molukse achtergrond heeft deze datum een grote betekenis. Ze vinden het daarom jammer dat er relatief weinig aandacht voor is in de Nederlandse maatschappij. Niet alleen de herdenking, maar ook bijvoorbeeld in de geschiedenisboeken op school.