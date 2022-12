Martine is graag 'pain in the ass' van gemeente en 'moet het nog zien met nieuw afvalplan'

Martine Kool woont in de Sterflat in IJmuiden en vreest de nieuwe afvalplannen van verwerker HVC, die in het nieuwe jaar van kracht zullen gaan. Betalen voor het afval dat je stort in de container klinkt misschien als een goed en eerlijk idee, maar daar is Martine het niet mee eens.

Ze laat in deze video zien hoe eenvoudig het is om de afvalpas te kopiëren:

Ongeveer een jaar geleden werd Martine en haar buren door HVC nog verteld dat er geen belasting zou komen voor de afvalverwerking op de manier hoe die nu wél wordt ingericht. Bovendien is het systeem voordat het echt in gebruik wordt genomen al gekraakt door Martine.

Afgelopen maandag slaagde Martine er al in de nieuwe 'onkopieerbare' afvalpas, tóch te kopiëren. Dat de pas daartegen beveiligd was, staat letterlijk in een brief die HVC groep, de beheerder van de containers, aan Velsenaren stuurde.

Dat zou het bijvoorbeeld mogelijk maken op kosten van de buren afval te storten, als je erin slaagt hun pas te kopiëren. Aan de pasinformatie kan je bijvoorbeeld komen door diezelfde buren aan te bieden een extra pas voor ze te maken, en er meteen ook één voor jezelf te bewaren.

Maar geen kopie werkt straks meer, meldt het bedrijf. Als alle Velsenaren op 1 januari hun nieuwe afvalpas hebben, treedt een extra beveiliging tegen kopieën in werking en gaan de containers niet meer open voor replica's, belooft HVC.

Martine geeft aan in het nieuwe jaar weer de proef op de som te nemen en zegt over de belofte van HVC dat kopiëren dan verleden tijd is: "Eerst zien, dan geloven."