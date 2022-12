Opluchting voor vrijwillige troep-opruimers: geen trandeltaks in Velsen

Vrijwillige troep-opruimers in Velsen hielden hun hart vast: moeten zij als het nieuwe afvalsysteem ingaat, betalen voor de zakken vol vuil, dat zij vrijwillig van de straten rapen? Het antwoord liet even op zich wachten, maar kwam onlangs: op basis van goed vertrouwen geeft de gemeente bekende opruimers een speciale pas, waardoor zij niet extra hoeven te betalen voor hun onbaatzuchtige opruimsessies.

Ze moeten natuurlijk wel plechtig beloven de pas 'niet voor privévuil te gebruiken', zoals Bert Mooijekind uit Driehuis het zegt.

Hij 'trandelt' (troep opruimen en wandelen in één) elke vijf weken met een groep van vijf mensen. Nu gooien ze het opgehaalde vuil kosteloos de afvalcontainers in, maar vanaf 1 januari gaat dat niet meer: dan houdt een chip bij hoe vaak je vuil weggooit, en mag je voor elke extra storting betalen.

Vorige week kwam de brief in de bus over het nieuwe afvalsysteem in de gemeente Velsen en dacht Mooijekind: 'O jee, dat moeten we nog regelen'. Want een soort 'trandeltaks', daar zullen veel vrijwilligers niet op zitten te wachten.

Mooijekind: "Ik had in oktober al gemeld dat het risico van het nieuwe systeem zou zijn dat trandelaars, of vuilophalers op enig moment zouden gaan afhaken op het moment dat ze zouden moeten betalen." In de plaatselijke krant De Jutter/Hofgeest herhaalde hij vorige week in een open brief zijn wens nog eens.

Zwerfafvalpas

De gemeente kon zich vinden in zijn gedachtengang, en kwam vorige week in actie. Ze stuurde bekende 'zwerfafvalvrijwilligers' uit Velsen meteen een mail, of deze week een brief: zij kunnen een speciale zwerfafvalpas ophalen.

"Plezierig", vindt Mooijekind. Zo hoeven de trandelaars geen omwegen te verzinnen om hun dorp schoon te houden. "We wonen hier in een natuurgebied, als we zwerfafval zien, willen we het weghalen. Ik heb de pas aan de sleutel van ons opberghok gehangen, dat we trouwens ook van de gemeente hebben gekregen."

Kunnen mensen deze uitzondering niet ook gaan proberen te misbruiken? Hun vuil voor de trandelaars neerzetten? "Dat is natuurlijk een risico van dit systeem", zegt Mooijekind. "Ik zie veel vuilniszakken naast de containers staan, dat zal niet minder worden", verwacht hij.