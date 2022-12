Scepsis over nieuw afvalsysteem in Velsen: "Geloof niet dat het werkt"

Velsenaren hebben hun twijfels bij het nieuwe afvalsysteem van de gemeente. Ze denken dat er straks meer vuilnis op straat komt te liggen en zijn bang dat ze er nóg een hoge rekening bij krijgen, terwijl het leven de laatste tijd al zoveel duurder is geworden. De gemeente wil met de maatregelen de berg afval en de kosten voor zijn inwoners juist terugbrengen met het nieuwe systeem, dat per 1 januari ingaat.

Maar sommige Velsenaren hebben er niet zo'n goed gevoel over: om geld te besparen, kunnen hun mede-inwoners het vuilnis ook gewoon níet in de bak doen en het hele systeem omzeilen. Met rommel op straat als gevolg.

Win-win-win denkt de gemeente: minder restafval, betere scheiding én bewoners betalen in totaal, als ze het goed doen, veel minder geld voor afvalscheiding dan ze nu doen. Vuilverwerking wordt volgens de gemeente steeds duurder en op deze manier is alles en iedereen beter uit, van de mensen tot het milieu.

Maar niet iedereen kan makkelijk vanuit Velsen naar Amsterdam, of wíl zijn of haar troep überhaupt netjes opruimen. Dat laatste ziet Bert Mooijekind, met vier anderen trandelaars ( tr oep-opruimende w andelaars ) in Driehuis iedere week.

Of dat nou de bedoeling is van het systeem, betwijfelt Linda, maar zo gooit ze het tenminste nog netjes weg. "En het scheelt me zó honderd euro in het jaar. Daarvan kan ik ook een leuk happie eten."

Linda: "Ik wíl graag afval scheiden en dat het netjes blijft op straat. Maar als het veel geld kost wordt het me wel moeilijk gemaakt. Ik moet elke week twee keer naar Amsterdam voor mijn werk. Daar staat voor de deur een ondergrondse bak, waar je gratis en zonder pasje je afval in kan doen."

Het nieuwe afvalsysteem

In het nieuwe systeem betalen Velsenaren straks aan het begin van het jaar, zoals altijd, een bedrag voor afvalstoffenheffing. Dat wordt in 2024 (komende januari dus nog niet) waarschijnlijk 340 euro. Dat is minder dan dit jaar: ruim 20 euro minder dan mensen die alleen wonen en bijna 60 euro minder dan meerpersoonshuishoudens,

Maar er komt in 2024 wel een variabel deel op. Per weggegooide zak in de ondergrondse container, of per geleegde kliko betaal je een bedrag, afhankelijk van de grootte van de vuilniszak of de kliko. Dat wordt bijgehouden met een chip. Die zit óf in de kliko, óf in de pas om de container mee te openen. Op de site van de gemeente kan je berekenen hoeveel geld je daarmee per jaar kwijt zal zijn.

In 2023 betaalt iedereen nog een hoger vast bedrag en nog geen variabel bedrag, maar houdt de chip wel alle stortingen bij. Zo schat de gemeente in hoeveel belasting zij vanaf 2024 per persoon gaan rekenen.