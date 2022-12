Ouders vermoorde Nadine Beemsterboer overhandigen in het Torentje hun boek aan premier Rutte

Jacques en Wanda Beemsterboer, de ouders van de in 2006 vermoordde Nadine, hebben hun boek 'Verbonden door Nadine' overhandigd aan premier Mark Rutte. "Het was heel bijzonder. We kregen een dikke knuffel van hem", vertelt Wanda.

"Hij zei: 'De cd van Nadine staat er nog'. En inderdaad naast een boek over MH17 zagen we het staan, met op de hoes een foto van Nadine. Dat maak het echt héél bijzonder." Het gesprek duurde uiteindelijk zo'n 45 minuten. Hieronder voor de goede kijkers is links van de premier de cd van Nadine op een kast van de premier te zien, rechts naast het blauwe MH17-boek. Tekst gaat onder de foto verder.

"Echt heel bijzonder. Hij is voor ons zo'n warme man. Hij heeft het boek bekeken, en was ook heel erg geïnteresseerd. Heel mooi vond ik dat", vertelt Wanda. Vooral de binnenkomst bij het Torentje maakte indruk op hen.

"Omdat het op de dag was dat hij ook excuses ging aanbieden voor de rol van de Staat bij het slavernijverleden, dachten we dat het niet door zou gaan." Maar de afspraak werd wat verlaat en gisteravond was het dan zover.

"Mark Rutte heeft ook altijd veel interesse gehad. Hij heeft onder meer meegedaan aan ons hardloopevenement, de Nadine OK Run", vertelt Wanda. Omdat de premier niet bij de presentatie van het boek kon zijn, werden ze uitgenodigd in het Torentje.

In het boek wordt teruggeblikt op de jaren dat ze zich met hun Nadine Foundation inzetten tegen geweld. De stichting waar ze na 16 jaar in november mee stopten . Om meer tijd te hebben voor de kleinkinderen, al blijven ze niet stil zitten.

"Heel apart om in het Torentje te zijn. Het was echt iets om niet meer te vergeten. Verder vroeg hij hoe het voor ons was en hoe het met ons ging. Daarnaast hebben we samen het boek bekeken. En op een gegeven moment moest hij naar een andere afspraak. Toen kregen we bij de auto nog een dikke knuffel en ging hij weg."

De plannen om het rustiger aan te doen, zijn nog even niet voor nu. "We hebben op allerlei plekken het boek gebracht", vertelt Wanda lachend. "Zo zijn we ook bij de Raad van State geweest. Op bezoek bij Onno van Veldhuizen (red. toenmalig burgemeester van Hoorn)."

Maar een rustige kerst moet goed komen, beaamt ze. En helemaal stoppen doen ze ook niet. Wanda wil nog steeds een tweede boek schrijven en Jacques blijft doorgaan met het geven van lezingen over Nadine.

Bekijk hier de reportage die we maakten met Jacques en Wanda Beemsterboer. Onder meer over het gesprek met de dader en de wens van Jacques om nog eens te praten de moordenaar van zijn dochter.