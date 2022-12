'Bizar jaar' had voor Dirkjan en zijn 'gouden' Irene niet beter gekund

Heel veel mooier kon het jaar 2022 niet verlopen voor Dirkjan Mak. Hij zag zijn grote liefde Irene Schouten drie gouden Olympische medailles winnen, vond zichzelf als 'de vriend van' terug aan menig talkshowtafel én trad afgelopen zomer in het huwelijk met zijn Irene. "Het was een bizar jaar."

Aan de hand van opmerkelijke verhalen blikken we met de West-Friese redactie terug op het jaar 2022. Wat viel er op en hoe is het nu met de hoofdrolspelers? Vandaag blikken we terug met Dirkjan Mak, de man van drievoudig Olympisch kampioen Irene Schouten.

Terwijl zijn kersverse vrouw Irene in het Canadese Calgary bijkomt van nog maar eens een zege in de wereldbeker, is Dirkjan al druk bezig. De timmerman is met zijn collega bezig met een uitbouw in Bangert Oosterpolder in Zwaag. Twee gescheiden werelden, op duizenden kilometers afstand van elkaar. Ze zijn het inmiddels wel gewend.

Zo was het ook in februari, tijdens de Olympische Spelen in Peking. Noodgedwongen. De strenge coronamaatregelen voorkwamen de support van Mak in China. "Terwijl ik tijdens de vorige Spelen nog had gezegd: 'De volgende keer ben ik er zeker bij'. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukte gewoon niet."

Afgeschermd

Dus ook toen gescheiden werelden. Irene in Peking op jacht naar wereldfaam, Dirkjan in een volgepakt café in Wervershoof. Vlak voor de start van de Spelen ging hij nog met haar schaatsploeg mee op trainingskamp. Afgeschermd van de rest van de wereld, om zo het risico op een positieve coronatest te beperken. "Heel bijzonder om mee te maken. Je bent als het ware dan onderdeel van de ploeg."

