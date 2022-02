Wervershoof gaat los bij eerste goud Irene Schouten: 'Ze heeft het geflikt!'

Zowel binnen in het café als buiten op het plein ontstond zaterdagochtend in Wervershoof een groot feest nadat Irene Schouten goud op de Olympische Spelen had gewonnen. Familie, vrienden, bekenden en schaatsliefhebbers keken samen naar 'hun' Irene.

Op het moment dat Schouten haar laatste meters aflegt, klinkt er al gejuich in café Van Rooijen. Na ondraaglijke minuten vol spanning en onzekerheid springt de familie Schouten elkaar in de armen. Tranen zoeken een weg over de wangen van Irenes vriend, Dirkjan Mak. De jarenlange inspanningen van de West-Friese schaatsster betalen zich op deze zaterdag uit. Irene Schouten is Olympisch kampioen. Twee uur eerder is het nog rustig in het centrum van het dorp. Terwijl de Wervershovers bij de bakker in de rij staan om een paar 'Irene-tompoezen' te kopen, druppelen de eerste schaatsliefhebbers al binnen op het plein. Want het besef is er: de eerste afstand van Irene Schouten op de Spelen in Peking - de 3000 meter - kan zomaar raak zijn.

Vuurkorven zorgen voor sfeer en nadat de technische mankementen aan het grote scherm zijn verholpen, kan het grote genieten beginnen. Een schaatsliefhebber houdt alle eindtijden bij, ook van de eerder gereden ritten. Deze 3.000 meter kan maar één uitkomst krijgen. "Goud voor Irene!", klinkt het beslist. Binnen bouwt de spanning zich op. Schouten start in de laatste rit. Vier minuten later is er de ontlading. "Ze heeft het geflikt, het kan niet beter", juicht haar vriend Dirkjan. "Ze is gewoon nummer 1. Ongelooflijk."

Als geen ander weet hij welke opofferingen er bij het topsportleven horen. "Hier heeft ze haar leven lang voor geknokt. Waar je op zo'n moment aan denkt? Wat ze er allemaal voor heeft gedaan. De thuissituatie met haar moeder.. hoeveel ze van huis is. Dan is dit zo'n prachtig moment." Peking Graag had hij erbij geweest, in Peking. Maar strenge maatregelen hielden Mak en de familie Schouten in Wervershoof. "Ik had er graag voor haar willen zijn. Niet alleen als ze wint, maar ook als ze een slechte rit rijdt." Met een knipoog zegt hij: "Wervershoof is op dit moment ook niet verkeerd, hoor." Met een biertje in zijn hand dringt het besef: 'zijn' Irene heeft goud.