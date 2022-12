Brood en Spelen: verslaggever gaat ochtend turnen en breekt bijna beide schouders

In een kersverse aflevering van Brood en Spelen stort verslaggever Thomas Brood zich dit keer in het turnen. Niemand minder dan turner Loran de Munck (goed voor EK-zilver dit jaar) neemt de NH Sport-verslaggever een ochtend op sleeptouw. "Wees niet bang om te vallen", spreekt De Munck onze verslaggever moed in.

Bij SV Pax in Hoofddorp begint de ochtend nog rustig. Brood begint aan de warming up en daarna doet hij wat buikspieroefeningen. "Dit gaat beter dan verwacht", is De Munck complimenteus.

"Je laat mij gewoon vallen" verslaggever Thomas Brood

Toch gaat het later mis. Brood moet een handstand doen, maar na twintig seconden op zijn kop staan, zakt hij door zijn armen en valt hij op zijn hoofd. "Je laat mij gewoon vallen", roept Brood. Schouders op slot Na de valpartij laat De Munck nog wat spectaculaire salto's zien. Die oefening durft Brood niet aan en zo gaat hij richting de trampoline. Na de brug gaat de verslaggever in de ringen hangen. "Ik denk dat dat wel mijn onderdeel is", roept Brood nog stoer. Niets is minder waar. Loran de Munck wil graag dat de verslaggever zijn voeten naar zijn hoofd brengt, zodat hij ronddraait. Na veel moeite lukt dat, maar Brood blijft twee seconden hangen terwijl zijn schouders op slot staan. "Ik was even bang voor jou en je schouders. Die ga je morgen wel voelen", aldus De Munck. De emmer Het laatste onderdeel van de ochtend is het paard. Kleine kinderen beginnen dan altijd met beide benen in een emmer. Ook Brood doet dat, maar al snel blijkt dat ook dit onderdeel wat te moeilijk is voor de verslaggever.