NH Meetup: Hoe kom je rond als het vóór de crisis al moeilijk was?

De hoge inflatie en explosief gestegen kosten voor energie baren steeds meer Noord-Hollanders zorgen. Uit een onderzoek dat NH Nieuws samen met Kieskompas uitvoerde blijkt de inwoners van onze provincie hun zorgen over de betaalbaarheid van het levensonderhoud één van de allerbelangrijkste onderwerpen vinden. Maar hoe is dat voor diegenen die vóór de crisis al in armoede leefden? Presentator Arend de geus praat erover met Merel van Looi en Stella de Swart vanuit buurthuis de Honingraat in Amsterdam.

Merel van Looi heeft het financieel heel moeilijk. In verband met ziekte leeft ze van een uitkering. Ze geeft aan dat ze alle bezuinigingen al heeft doorgevoerd en houdt ongeveer 45 euro per week over voor haar boodschappen. Stella de Swart heeft ook jaren in armoede geleefd en werkt inmiddels als armoede- en schuldenexpert. Ze adviseert onder meer politieke partijen, stichtingen, het bedrijfsleven, alleenstaande vrouwen, en studenten. Vorig jaar verscheen haar boek ‘Armoede krijg je gratis’. Beluister hier de podcast:

Stand van NH Dit artikel maakt onderdeel uit van ons onderzoeksproject 'Stand van NH'. Hiervoor heeft NH Nieuws onderzoek laten doen door Kieskompas naar onderwerpen die inwoners van Noord-Holland het belangrijkst vinden. Rondom de vier onderwerpen die het meest genoemd zijn in het onderzoek (wooncrisis, betaalbaarheid van levensonderhoud, gezondheidszorg en natuur) organiseren we themaweken waarin we uitgebreid op deze onderwerpen ingaan. Voor uitleg over de verantwoording van het onderzoek kunt u hier terecht.