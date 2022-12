Niet twee keer, maar drie keer zoveel extra opvangplekken voor daklozen in Den Helder

Met de naderende kou in zicht (en de afgelopen dagen al voelbaar) lag er al een plan om deze winter meer slaapplekken voor daklozen te regelen in Den Helder, maar dat worden er nog meer. Het aantal opvangplekken wordt niet verdubbeld, maar ruim verdrievoudigd.

Er is in Den Helder nu één nachtopvang met een capaciteit van acht slaapplekken. Straks zullen er dertig slaapplekken zijn, zo laat hulporganisatie dnoDoen weten. Hiervan zijn er acht tot tien speciaal voor vrouwen. Ook wordt de voormalige sporthal de Slenk aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder tijdelijk ingezet als opvanglocatie voor dak- en thuislozen.

Het is de bedoeling dat vanaf morgen tot twintig mensen in de Slenk een slaapplek kunnen vinden. Zij moeten zich melden bij dnoDoen als ze hier gebruik van willen maken. Overdag kunnen de mensen terecht bij het Leger des Heils aan de Vismarkt.

Ontlast

"Er is een groep van dak- en thuislozen die varieert in grootte. Voor hen is er nu, zolang als nodig is in de winter, een warme slaapplek", zegt wethouder Peter de Vrij. "Door de groep op diverse plekken onder te brengen, wordt de Visbuurt ontlast."

Omwonenden van de Slenk zijn per brief over de komst van de dak- en thuislozen in de voormalige sporthal op de hoogte gesteld.