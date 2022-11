Alkmaarse daklozen maken zich niet druk om naderende kou: “Seks houdt me wel warm”

De winter lijkt nu echt zijn intrede te gaan doen in Nederland. Ook in Noord-Holland zal de temperatuur flink gaan dalen, volgens de weersverwachtingen kan het 's nachts zelfs een paar graden gaan vriezen. En dat is een probleem voor de daklozen, want de opvangcentra zitten propvol. Maar bij de dagopvang van dnoDoen in Alkmaar heerst er nog geen paniek onder de daklozen.

Sander geniet van de doorbrekende zon - Jeroen Rooseboom de Vries/NH Nieuws

Buiten bij de dagopvang van dnoDoen aan de Helderseweg zit Sander. Hij draagt een zonnebril en een grijze muts. Het bankje waar hij op zit is helemaal ondergekalkt. De weersvoorspelling voor komend weekend had hem nog niet bereikt. “Gaat het vriezen dan? Dan blijft het hier open in het weekend, anders blijven ze dicht.” De opvang van daklozen in Alkmaar is nu nog over twee plekken verdeeld. Overdag kunnen de daklozen terecht bij de Helderseweg, 's nachts bij de Jan de Heemstraat. Dat de nachtopvang normaal gesproken overdag gesloten is in het weekend, vindt hij maar niks. “Nee, in Alkmaar is het ruk. Ze moeten gewoon openblijven in het weekend. Om 9 uur moet je de deur uit, dus je kan nooit uitslapen.” Sander vertelt dat het soms nog voorkomt dat hij buiten moet slapen. “Op een steiger, bijvoorbeeld. Binnen kan niet, je wordt overal weggeschopt. In de parkeergarage bij De Vest krijg je ook al een boete als je daar zit. Het maakt me niet uit of het -20 is of snikheet, als het regent moeten we kunnen schuilen.”

"Ik werd m’n huis uitgezet, want er waren 66 klachten over me binnengekomen" Dakloze Sander

Sander leeft al bijna vier jaar als dakloze in Alkmaar en omgeving. De 51-jarige man legt uit hoe dat zo is gelopen. “Ik werd m’n huurhuis uitgezet, want er waren 66 klachten over me binnengekomen”, vertelt hij terwijl hij driftig trekjes neemt van een sjekkie. “Vooral voor overlast. Allemaal verzonnen. Ik kon in hoger beroep, maar dan moest ik ook weer heel lang wachten. Ik heb het maar laten gaan. Toen ben ik al m’n spullen kwijtgeraakt.” Af en toe moet hij flink hoesten van zijn peuk. Om de kou van komend weekend lijkt hij zich niet erg druk te maken. “Dat zie ik dan wel weer, het maakt me niet zoveel uit. Ik ben wel wat gewend, ik doe ook nooit een dubbele broek aan. Je wordt wel hard van vier jaar buitenspelen.” Dikke sokken en shelter suits Giorgio staat buiten de opvang met iemand te praten. Hij is een tengere man met lang haar en een zomerse, blauwe jas. “Wat ik tegen de kou ga doen? Seks houdt me wel warm”, lacht hij. Op de vraag of hem dat een beetje lukt in de opvang knikt hij instemmend. “We krijgen gelukkig ook schone, dikke sokken.” Hij trekt zijn broekspijp omhoog en toont triomfantelijk een paar vuurrode sokken. Daarnaast hebben de daklozen ook zogenaamde shelter suits gekregen, vertelt hij. Dat zijn een soort grote slaapzakken die zorgen voor warmte als ze onverhoopt toch buiten moeten slapen. “De meeste mensen raken in de penarie als ze een nachtje geschorst worden bij DNO. Want tegenwoordig mag je hier niet meer zeven dagen in de week slapen. Dat is gewoon klote.” Maar daar hoeft de 22-jarige Giorgio zich de komende dagen niet druk om te maken. “Ik moet een paar dagen vastzitten, misschien vandaag al. Dus ik red het wel.”

"We gaan geen mensen meer weigeren" Hil Rabenberg, directeur van dnoDoen, laat in een reactie weten dat hij en zijn organisatie druk bezig zijn met de winterse temperaturen. "Een echt winterprotocol hebben we niet meer. Vroeger gingen we dan eerder open, maar tegenwoordig openen we elke dag al de deuren om 18.00 uur." "Door de kou gaan we vanaf nu ook geen mensen meer weigeren", aldus Rabenberg. Dat gebeurt nu soms nog, als daklozen bijvoorbeeld te laat komen. "Als het echt koud begint te worden, laten we iedereen toe. Desnoods zetten we nog extra bedden in de huiskamer neer. We willen niet dat er mensen buiten slapen als het buiten heel koud is." Het Leger des Heils meldde vandaag dat zij een grote toename in het aantal daklozen zag het afgelopen jaar. Ook in Alkmaar is het een probleem, volgens Hilberberg. Hij kan niet uitsluiten dat de opvang in Alkmaar 'nee' moet gaan verkopen in de toekomst vanwege de drukte. "Dat proberen we echt te voorkomen, maar we kunnen het niet uitsluiten. We zitten nu al hartstikke vol. Tijdens de winterperiode nemen we extra maatregelen om dat te voorkomen."