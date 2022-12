Nachtopvang voor daklozen Den Helder verwacht drukte, plan voor meer slaapplekken

Het heeft er alle schijn van dat het komende winter drukker gaat worden in de nachtopvang voor daklozen in Den Helder. Dat verwacht hulporganisatie dnoDoen. Samen met het Leger des Heils en het Rode Kruis wordt daarom gewerkt aan een verdubbeling van het aantal nachtopvangplekken. "Momenteel is er één nachtopvang met een capaciteit van acht plekken", zegt Hil Rabenberg.

In september berichtte NH Nieuws nog dat het aantal daklozen in Den Helder bijna verdubbeld is in een jaar tijd. Dat heeft ook gevolgen voor de enige nachtopvang in de stad die nu, aldus Hil Rabenberg van dnoDoen, 'op het randje van de capaciteit zit'.

Hoewel het vooraf altijd moeilijk inschatten is hoe vol het tijdens een seizoen gaat worden in de nachtopvang, ziet dnoDoen toch een duidelijke stijgende lijn van het aantal mensen in de afgelopen maanden. "Ik ga er wel vanuit dat die lijn zich voortzet", zegt Rabenberg.

Lastig voorspellen

Maar het blijft lastig voorspellen: "Je kan nooit echt een goede inschatting maken", zegt Rabenberg. "Soms verwacht je in de zomer niemand en ligt het ineens propvol, en soms verwacht je in de winter volle bak en is er niemand."

Op het moment is dnoDoen de enige organisatie die in Den Helder nachtopvangplekken biedt. DnoDoen werkt met het Leger des Heils en het Rode Kruis nu samen aan een plan om een extra nachtopvanglocatie te openen met ten minste acht extra plekken. Hier wordt naar verwachting komende week meer over bekendgemaakt.