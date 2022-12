Getoeter en vuurwerk: fans vieren feest ondanks nederlaag Marokko, ME ingezet in Osdorp

Weken lang vierde Marokkaanse Amsterdammers feest met vuurwerk en toeterende colonnes na overwinningen van Marokko tijdens het WK. Maar na vanavond kwam er een einde aan het historische WK-succes van hun elftal. Frankrijk was net iets sterker en won de wedstrijd met 2-0. Toch weerhield het ze nu ook niet om feest te vieren in Amsterdam.

Het was de eerste keer dat het Marokkaanse elftal in de halve finale stond, maar het is dus vanavond niet gelukt om de finale te halen. Marokko speelde met het hart maar kon de effectieve Fransen niet laten wankelen. Na de eerdere overwinningen van het Marokkaans elftal ontstonden er grote feesten op Amsterdamse straten. Toch grepen groepen jongeren de feesten ook aan om, soms als de meeste feestvierders vertrokken waren, met zwaar vuurwerk voor een grimmige sfeer te zorgen. Het Mercatorplein, de Molukkenstraat en Tussen Meer waren daarom ook vanavond een veiligheidsrisicogebied.



Een aantal sfeerfoto's van vanavond zijn hieronder te zien. De tekst gaat door na de foto's.

Mercatorplein na uitschakeling Marokko Inter Visual Studio

Op het Mercatorplein was het rond 22.15 uur redelijk rustig. De Mobiele Eenheid was met een aantal busjes aanwezig. Ook stonden er, net als tijdens eerdere wedstrijden, buurtvaders op het plein. ME ingezet Tussen Meer Toch bleken de frustraties in Tussen Meer in Osdorp iets groter dan in andere delen van Amsterdam. Er ontstond een file met een lange stoet aan toeterende auto's. Daarnaast werd er vuurwerk afgestoken. De politie had een aantal straten afgezet. Hieronder zie je de beelden. De tekst gaat door na de video.

Vuurwerk in Tussen Meer - NH Nieuws

De hoeveelheid vuurwerk nam rond 23.30 uur alleen maar toe. De Mobiele Eenheid had daarom de straat rond middernacht leeg geveegd. Een groep van honderd personen zou de confrontatie met de politie hebben gezocht. "De Mobiele Eenheid gaat optreden. Er is een noodbevel van kracht", schreef de politie op Twitter. Daarna liepen agenten in linie door de straat. De straat werd vorige week ook al door de Mobiele Eenheid leeg gemaakt. Toen werd het Duitse waterkanon, voor het eerst, ingezet. Dit keer is de Duitse waterwerper niet aanwezig geweest. Mogelijk had dat (deels) te maken met de vrieskou vanavond.