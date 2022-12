Noord-Holland maakt zich op voor Frankrijk - Marokko: "Het brengt mensen bij elkaar"

Nog nooit eerder bereikte een Afrikaans land de halve finale van het WK voetbal, maar voor Marokko is het vanavond toch echt zo ver. Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Qatar, waar voetbalreus Frankrijk als tegenstander op het menu staat. Onder de Marokkaanse gemeenschap in Noord-Holland heerst gezonde spanning. "Als ze winnen gaan we naar buiten, toet toet toet."

In Haarlem kan de wedstrijd onder andere bekeken worden in de Milli Gorus Haarlem Fatih moskee aan de Generaal Spoorlaan. Dat is een Turkse moskee, maar de deuren gaan evengoed open voor supporters van het Marokkaanse elftal. "We openen graag onze deuren voor de Marokkaanse gemeenschap", vertelt voorzitter van de overkoepelende stichting Serdar Akat. "We zetten de stoelen neer en een tv en dan is natuurlijk iedereen welkom. Het is altijd gezellig."

Jongeren trokken na eerdere wedstrijden naar het Marsmanplein om de overwinningen nog even door te vieren, maar daar heeft de gemeenschap een slimme oplossing voor bedacht. "Er gaan buurtvaders mee om te kijken of er geen rottigheid wordt uitgehaald. Zo houden we het gezellig."

Mo van de rijschool

Volendammer Mo, bekend en geliefd als rijinstructeur, voorspelt dat Marokko met 2-1 gaat winnen. "Ik hoop op een mooie wedstrijd. Ik verwacht eerst een penalty en het tweede, winnende doelpunt wordt een vrije trap van Ziyech. Dat zou sierlijk mooi wezen."

Al de hele dag krijgt Mo van vrienden en bekenden appjes om hem succes en sterkte te wensen. "Nu Nederland uitgeschakeld is zijn ze voor Marokko. Mooi toch." Volgens Mo maakt het niet uit dat er bij Marokko vier Nederlandse jongens zitten. "Dat zijn toch Marokkanen. Je bent voor altijd een Marokkaan. Zo voel ik dat. Ook al ben je de moedertaal vergeten, het blijft in je."

Amsterdam

Op het Mercatorplein in Amsterdam was vanmiddag volgens verslaggever Charlotte Versteeg nog niet zo veel te merken van de aanstaande wedstrijd. Op het plein werd na eerdere wedstrijden massaal feest gevierd door de Marokkaanse gemeenschap en aanhangers van het team, wat leidde tot ongeregeldheden.