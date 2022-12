Volendammer Mo voorspelt 2-1 voor Marokko: 'Ziyech scoort uit vrije trap'

Iedereen kent Mo El Morabit in Volendam kent Mo van de rijschool. Op de Dijk wordt hij herkend en begroet. Vandaag is een bijzondere dag voor Mo want Marokko, het land dat hij op zijn vierde verliet, staat voor de grootste gebeurtenis in de voetbalgeschiedenis: een halve finale op het WK tegen Frankrijk, de oude kolonisator.

Mo had zich graag voor de gelegenheid gehuld in de groen-rode kleuren van het Marokkaanse elftal. "Ik heb helemaal niets kunnen vinden. Zelfs geen vlaggetje voor mijn auto." Normaal gesproken is hij supporter van FC Volendam, het andere Oranje. "Ik ga naar alle thuiswedstrijden." Hij noemt de trainer Wim Jonk zijn vriend. "Mijn dochter is al van jongs af aan bevriend met zijn dochter. Dus zo kennen we elkaar goed."

Sierlijk mooi

Mo oogt vandaag in het zonnetje op de Dijk rustig, maar zegt dat hij best wel gespannen is. "Ik hoop op een mooie wedstrijd en natuurlijk een overwinning voor Marokko. Ik verwacht eerst een penalty en het tweede, winnende doelpunt wordt een vrije trap van Ziyech. Dat zou sierlijk mooi wezen."

Al de hele dag krijgt Mo van vrienden en bekenden appjes om hem succes en sterkte te wensen. "Nu Nederland uitgeschakeld is zijn ze voor Marokko. Mooi toch." Volgens Mo maakt het niet uit dat er bij Marokko vier Nederlandse jongens zitten. "Dat zijn toch Marokkanen. Je bent voor altijd een Marokkaan. Zo voel ik dat. Ook al ben je de moedertaal vergeten, het blijft in je."

En wat als Marokko vanavond wint en de finale zondag speelt tegen Argentinië. "Dan spring ik in de lucht en juich. En trots natuurlijk en iedereen laten zien van Marokko doet het wel even."