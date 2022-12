Snel schaatsen slijpen voor het dooit: 'Schaatsen lukt niet meer, eenden zakken er doorheen'

Tassen vol met schaatsen staan er in de schuur van Willem Blakborn. Al meer dan 40 jaar slijpt hij de schaatsen van bewoners in Broek in Waterland. Terwijl hij in zijn schuur staat te slijpen kijkt hij uit over het dunne laagje ijs in zijn achtertuin. Wie nu wil schaatsen is wel erg optimistisch want: "zelfs de eenden zakken er doorheen", zegt Willem