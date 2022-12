Zorgen bij gebruikers nieuwe sporthal Egmond aan Zee: "Waar zet ik mijn biljart neer?"

Omwonenden en gebruikers van de nieuw te bouwen sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee zijn ook na een tweede participatieavond nog lang niet gerustgesteld. Zo zijn er zorgen over geluidsoverlast, het materiaal dat gebruikt wordt voor de bouw van de hal en de kosten. Ook is er de angst dat niet alle verenigingen en clubjes een plek kunnen krijgen.

"In dit klimaat moeten we kiezen voor een stalen gevel", aldus Quist. "Het is het beste materiaal qua kosten en onderhoud." Ook architect Manfred Wansink kan bewoner Willem niet gerust stellen. "Het wordt een welles-nietes kwestie. Een aannemer moet mij de garantie geven dat de sporthal er over dertig jaar nog goed uitziet."

Zoveel geduld hadden de aanwezigen echter niet. Projectleider Vincent Quist van de gemeente Bergen kreeg al tijdens zijn introductie wat prangende vragen voor zijn kiezen. Want waarom wordt de gevel niet meer van hout maar van staal gebouwd? "In Egmond is staal not done", vertelt bewoner Willem Wijker. "Heb je weleens je fiets hier een week buiten laten staan? Eén en al roest. Je kan dan beter voor kunststof kiezen."

Inmiddels heeft de gemeente groen licht gekregen en is het bestemmingsplan goedgekeurd. Om omwonenden en belanghebbenden meer bij het project te betrekken, werd er dinsdag voor de tweede keer een participatieavond georganiseerd in het sportcafé. Het idee was om de aanwezigen op te splitsen in verschillende groepen zodat de architect en medewerkers van de gemeente vragen konden beantwoorden.

Het plan voor de moderne, energieneutrale sporthal en de bouw van 34 woningen bestaat al jaren en is een van de hete hangijzers waar de gemeente Bergen mee worstelt. Omwonenden stapten eerder naar de Raad van State om de plannen tegen te houden. Ze maakten bezwaar tegen het verlies van uitzicht op de duinen, en vinden de locatie in de natuur niet geschikt voor de bouwplannen.

En er zijn meer vragen. Vooral de gebruikers van de huidige sporthal zitten met zorgen. Zo weet Willem Horstman van biljartvereniging 't Groene Vlack niet waar hij zijn biljart kwijt moet. "Als ik naar de tekeningen kijk, zie ik voor ons geen plek ingetekend. We willen wel graag in het horecagedeelte zitten, aangezien de gezelligheid ook een belangrijke rol speelt. Het is niet alleen het spelletje, maar ook het sociale eromheen."

En over de gezelligheid maken meer gebruikers zich zorgen. Zo had Nico Pronk, van zaalvoetbalvereniging White Stones, liever gezien dat de huidige sporthal opgeknapt zou worden. "Dat was volgens de gemeente te duur. Maar als er dan toch iets nieuws gebouwd moet worden, doe dat dan op een plek waar omwonenden geen last van je hebben."

Licht uit

"De woningen komen zo dichtbij de nieuwe sporthal, dat is vragen om ellende", aldus Pronk die zich ook zorgen maakt om het lot van exploitant Onno Tijm. Want wie de nieuwe sporthal uit mag baten, wordt bepaald via een openbare inschrijving. "Als dat een commerciële partij wordt met mensen in loondienst dan heb je kans dat om elf uur het licht uitgaat. Dat heb ik meegemaakt bij andere sporthallen."

En dan is het dus afgelopen met afspraken maken op de achterkant van een bierviltje. "Onno denkt altijd met je mee en er is altijd wat met hem te regelen", vertelt Frank Jong van Sportbureau Egmond. "Dit is de huiskamer van Egmond aan Zee en ik ben bang dat dat gaat verdwijnen. We gaan de warmte missen."

Conflict

Projectleider Vincent Quist begrijpt de zorgen van bewoners en gebruikers. "De horeca is ondergeschikt aan de sport. Je hebt ook met omwonenden te maken, dus dat conflicteert. Daar moeten we dus een oplossing voor vinden. We gaan met alle gebruikers en belanghebbenden in gesprek", aldus Quist.

De planning is dat de bouw van de sporthal volgend jaar start. De oplevering is naar verwachting in 2024. Dan kan ook de bouw van de woningen starten.