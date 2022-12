Volière in Hoorn opengeknipt, tien vogels en eekhoorn ontsnapt: "Ten dode opgeschreven"

Er is grote boosheid over het doorknippen van het hek van de stadsvolière in Hoorn. Daardoor konden tien vogels en een eekhoorn ontsnappen. "Ze zijn in gevangenschap gefokt, dus ten dode opgeschreven", zegt buurtbewoonster Renata Gravendijk daarover. Er hingen ook papiertjes met daarop een boodschap, waardoor het vermoeden heerst dat een activist achter deze daad zit.

De twee papieren die dit weekend aan de volière zijn opgehangen - Renata Gravendijk

Renata liep afgelopen zaterdag met haar hond langs de volière, toen ze de papiertjes zag hangen. "Op een van de A4-tjes stond een logo dat ik niet herkende (het teken voor anarchie, red.) en daaronder het woord schande." Een andere man die zijn hond aan het uitlaten was, zag de papiertjes ook hangen. Hij heeft ze van het hek afgehaald en mee naar huis genomen. Het hek van de stadsvolière was toen nog intact, en ook alle dieren zaten nog op hun plek. Ze besluit om een melding te maken bij de politie in Hoorn, en neemt via de chat contact op. Dat bericht schijnt nog niet gelezen te zijn, zegt Renata. Ook bij de gemeente wordt geprobeerd om een melding te maken, maar ook hier krijgt Renate nul op rekest. Gefokte dieren Vermoedelijk heeft de persoon die de papiertjes afgelopen zaterdag heeft opgehangen vannacht of vanmorgen weer toegeslagen, vermoedt Renata. Want toen ze vanmorgen rond 10.00 uur opnieuw met de hond langs de volière liep, zag ze meerdere vrijwilligers van de stichting die de volière beheren bij elkaar staan. "Toen wist ik gelijk hoe laat het was", zegt Renata. "Ik heb met de vrijwilligers gesproken en zij vertelden dat er ongeveer tien vogels weg zijn gevlogen." Ook één van de twee eekhoorns die er zaten is gevlucht. Deze is in gevangenschap gefokt en kan dus niet overleven in het wild. Kou mogelijk fataal "Degene die het hek opengeknipt heeft, dacht misschien diervriendelijk te zijn. Maar omdat ze nooit in het wild hebben geleefd, is juist het tegenovergestelde het geval", gaat Renata verder. "Nu het koud wordt is dat helemaal lastig. Die arme vogels en eekhoorn zijn eigenlijk ten dode opgeschreven. Ik kan daar héél kwaad om worden."