Hulp voor Dirk Jan na weggevlogen vogels: "Als je iets moois hebt, wil je het delen"

Vanuit verschillende hoeken uit de vogelwereld heeft Dirk Jan Leeninga hulp aangeboden gekregen. Eerder deze week vond hij zijn volière met tropische vogels zo goed als leeg terug, toen deze – waarschijnlijk – met opzet werd opengezet. De hulp ontroert de Enkhuizer. "Dat is prachtig."

Dirk Jan bij zijn volière - NH Nieuws

Een paar dagen verder, maar nog steeds kan hij er niet bij. Zijn verzameling tropische vogels, zomaar grotendeels weg. Slechts enkele vogels vliegen er nog rond in het hok dat net weer was opgebouwd. Waaronder een mannelijke variant van een Japanse nachtegaal, die zijn vrouwtje mist. "Waarschijnlijk zit ze hier ergens in de buurt, maar zie haar maar eens te vinden. En dan te vangen. Het mannetje hoort haar hoogstwaarschijnlijk en begint dan uit volle borst te zingen. Dat is hartverscheurend."

Dirk Jan is vogelkweker. Met nadruk op kweker. "Er is wel degelijk verschil tussen een fokker en een kweker. Een kweker is op zoek naar bepaalde kleurmutaties, pure liefhebberij. Fokken gebeurt voor de massa." Vrolijk getjilp In zijn tuin is het zelden stil. Een vrolijk getjilp komt je tegemoet op het moment dat je de poort doorgaat. Want naast het hok van de ontsnapte tropische vogels, houdt hij de wat meer gangbare soorten – zoals kanaries. Hij beoefent zijn hobby op fanatieke wijze. Zeker in zijn tropische afdeling besteedde hij veel tijd. "Je bent jaren bezig om een bepaalde kleurslag en mutatie te kweken. Met één type vogel was ik daar héél dichtbij bij. Nu kan ik weer opnieuw beginnen, dat doet echt pijn." Vogels lenen Dirk Jan onderging onlangs een rugoperatie en had zojuist zijn vogelhokken helemaal vernieuwd. De vogelwereld leeft mee met Dirk Jan Leeninga. Hij kreeg al verschillende aanbiedingen van collega's om vogels te lenen om weer te kunnen kweken. "Dat zijn dan vogels met andere kleuren, maar dat is zo prachtig", klinkt het geëmotioneerd. Typisch de vogelwereld, weet hij. "Als je iets moois hebt, dan wil je het ook delen met een ander. En dat het ook verder kan gaan." Leeninga heeft nog stille hoop dat sommige van zijn tropische vogels de weg naar huis weten te vinden. "Degenen die dit hebben gedaan, weten niet wat ze de vogels aandoen. Ze kunnen wel vliegen, maar zeker deze tropische vogels houden het niet lang vol."