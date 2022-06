Dirk Jan ziet zijn peperdure vogels wegvliegen, deur volière opzettelijk opengezet

Vogelhouder Dirk Jan Leeninga zit in zak en as. Hij kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven toen hij in zijn tuin keek. De deur van zijn volière stond open, waardoor talloze dure, tropische vogels zijn uitgevlogen. "Ik hoor sommigen bij ons in de omliggende bomen fluiten", vertelt een beduusde Dirk Jan.

De net weer opgezette voilere van Dirk Jan - Dirk Jan Leeninga

Dirk Jan heeft vanmorgen een aantal keer lopen vloeken, vanwege het wegvliegen van zijn dure vogels. Eerst dacht hij dat hij misschien zelf de deur van de vogelkooi open had laten staan. "Maar ik wist al vrij snel dat dat niet het geval was. Misschien is het wel een inbraakpoging voor ons huis geweest en heeft diegene ook de vogelkooi opengezet." Dirk Jan woont op een omheind terrein nabij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Degene die op zijn erf is geweest, moet over de schutting geklommen zijn of door de poort naar binnen zijn gekomen. Hulpdiensten heeft de Enkhuizer nog niet ingeschakeld. "Daar is het nog te vroeg voor. Daarbij heb ik ook de hele ochtend apathisch naar de vogelkooi zitten kijken. Ik ontdek steeds meer vogels die ook weg zijn."

Quote "Ik heb de hele ochtend al apathisch naar de vogelkooi zitten kijken" dirk jan leeninga, vogelhouder

Camera's die Dirk Jan eerder aan zijn huis had hangen, zijn nog niet teruggeplaatst."In de afgelopen twee maanden is de volière helemaal opnieuw opgebouwd", vertelt Dirk Jan aan WEEFF/NH Nieuws. "Ik heb daarnaast zelf een aantal maanden in de lappenmand gezeten vanwege een rugoperatie, dus ik heb al een zware tijd achter de rug." Bomen rond huis Dirk Jan houdt onder meer kleurrijke vogels als Japanse nachtegalen, Mozambiquesijzen en allerlei soorten Amadines. Vogels die volgens hem in meerdere volières in Nederland voorkomen. "De schade loopt zeker in de duizenden euro's." Daarbij zijn er ook een aantal vogels uitgevlogen die samen met een partner aan het broeden waren. Een achtergebleven nachtegaal zingt de hele ochtend al de longen uit zijn lijf, omdat hij zijn partner enorm mist.

Quote "De vogeltjes die hier nog zitten zou ik bijna los willen laten, zodat ze naar hun partner kunnen" dirk jan leeninga, vogelhouder

"Ik vind het ook heel zielig voor die beestjes", vertelt de volièrehouder. "De vogeltjes die hier nog zitten zou ik bijna ook los willen laten, zodat ze naar hun partner kunnen vliegen." Maar dat gaat hij niet doen, voegt hij er lachend aan toe. De kans is klein dat de uitgevlogen vogels snel bij Leeninga terug zullen keren. De tropische vogels zijn wel geringd, maar niet gechipt. Bovendien komt het zelden voor dat deze vogels terugvliegen naar de volière waar ze in hebben gezeten.