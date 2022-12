Tessa keek naar beneden, zag 'believe' staan, gaf extra gas en is nu Europees kampioen

Ze leek na een val kansloos voor de eindzege, tijdens het Europees kampioenschap strandracen in het Franse Duinkerke. Maar toen Tessa Neefjes uit Wervershoof 'believe' op de bovenbuis van haar strandfiets zag staan, hervond ze de motivatie. Ze koos het juiste pad, achterhaalde de koploper precies op tijd en kroonde zich tot de beste van Europa.

Tessa Neefjes is een alleskunner op de fiets. Mountainbiken, gravelen en wedstrijden op het strand: de allrounder pakt alles aan. Eerder dit jaar won ze al het Nederlands kampioenschap op de mountainbike en enkele wereldbekerwedstrijden gravel. Het WK eindigde in mineur, maar zondag volgde een nieuw hoogtepunt.

Lang was er weinig zicht op succes. Een valpartij wierp haar terug in de wedstrijd. "Ik vloog over de kop en mijn ketting vloog eraf, dus ik was wel even bezig."

16 botten gebroken

Op zich is het al een wonder dat ze zich kan meten met de besten. Tijdens een training in de Ardennen ging het zo'n 6 jaar geleden helemaal mis. "Er kwam een vrachtwagen op mijn weghelft. Ik brak mijn rug en had in totaal 16 botten gebroken", zei ze eerder tegen NH Nieuws.

Na haar ongeluk liet ze een ketting en armband graveren. 'Believe' staat er. "Dat vind ik zo'n mooi en sterk woord. Wat er ook gebeurt: altijd blijven geloven. Het is een beetje mijn lijfspreuk geworden." Ook op haar strandfiets zijn de zeven letters aangebracht. Ze keek na de valpartij eens naar haar fiets en hervond de kracht bij het zien van de spreuk. '"Tes, kom op!', dacht ik na de valpartij."