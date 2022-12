Dilemma op WK voor Amsterdamse zaalvoetbaltrainer Zaid el Morabiti

Precies als Marokko woensdagavond de halve finale van het WK tegen Frankrijk speelt, nemen de zaalvoetballers van Lebo het in de eredivisie op tegen HV Veerhuys. Op dit moment is de coach van het Amsterdamse Lebo Zaid el Morabiti in Qatar. Hij hoopt er te blijven om de nu al legendarische wedstrijd van de Marokkaanse ploeg live in het stadion te kunnen zien. "Het is echt een dilemma."

Eigenlijk zou El Morabiti vandaag terugvliegen naar Nederland, zodat hij woensdag als coach op de bank bij zijn team kan zitten. Deze wedstrijd werd afgelopen vrijdag uitgesteld, omdat Oranje die avond tegen Argentinië moest spelen. "We hebben veel jongens met een Marokkaanse achtergrond. We zitten te kijken of we de wedstrijd kunnen verplaatsen, want iedereen wil die wedstrijd zien."

"Dit is eens in de zoveel tijd dat je zo'n kans krijgt"

El Morabiti was naar Qatar afgereisd om een zaalvoetbalclinic te geven. Behalve coach van Lebo is hij ook bij de KNVB in dienst als assistent-bondscoach. Hij hoopt nu dus langer te blijven. "Dit is eens in de zoveel tijd dat je zo'n kans krijgt. Ik moet het goed afstemmen met het bestuur en de stafleden wat de beste optie is."

Een mogelijkheid is nog dat de wedstrijd doorgaat zonder El Morabiti en hij de coaching over laat aan zijn assistenten Mohamed Akazim en Ricardo de Sanders. Lebo is als nummer drie van de eredivisie al gekwalificeerd voor de kampioensgroep.

Indrukwekkend

Afgelopen vrijdag zat El Morabiti in het stadion waar het Nederlands elftal door Argentinië werd uitgeschakeld. Een onvergetelijke belevenis. "Indrukwekkend met 88.000 supporters waarvan negentig procent Argentijnen die 120 minuten lang fluiten en zingen. Die spanning en de eindfase waren bizar, maar de wedstrijd was niet echt van hoog niveau."

Met Argentinië zegt El Morabiti niet de aanstaande wereldkampioen aan het werk te hebben gezien. "Nee natuurlijk niet! Dat is Marokko natuurlijk. Ze hebben al zoveel landen uitgeschakeld. Waarom niet? Ze hebben een goede vibe en heel veel supporters hier. Ze hebben me constant verrast. Natuurlijk is het hopen, maar ik geloof er gewoon in."