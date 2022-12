Waterpolosters van ZV De Zaan kunnen niet stunten in Champions League

De waterpolosters van ZV De Zaan hebben niet voor een stunt gezorgd in de tweede ronde van de Champions League. In groep D werden dit weekend alle drie de wedstrijden verloren. "Helaas hebben wij geen punten gepakt, maar die verwachting hadden wij vooraf eigenlijk wel", aldus trainer Mick van den Bree.

In Rome speelden de Zaankanters tegen Europese topploegen: Olympiakos Piraeus (Griekenland), SIS Roma (Italië) en NC Vouliagmeni (Griekenland). Vrijdag was regerend kampioen Olympiakos Piraeus de tegenstander. Die wedstrijd werd nipt met 16-15 verloren. "De dagen daarna werd het steeds iets minder. In die wedstrijd hebben wij het beste waterpolo laten zien", blikt Van den Bree terug.

"Wij weten dat wij tegen volledige professionele ploegen spelen. De meesten van ons doen het als uit de hand gelopen hobby. Dan is het heel knap om te zien wat de meiden op karakter neerleggen", sprak een trotse Van den Bree na afloop.

De trainer concludeerde dus wel dat de krachten gedurende het toernooi minder werden in vergelijking tot de professionele ploegen. "Dat is ook niet zo gek, want een groot gedeelte van onze ploeg studeert of werkt er gewoon nog naast."

Volgende week is de loting voor de Euro Cup.