Bonusronde voor waterpoloërs ZV De Zaan in Champions League: "We gaan niet op schoolreisje''

Het Champions League sprookje van ZV De Zaan begint vanavond aan het tweede hoofdstuk. De waterpoloërs nemen het in Rome op tegen de Europese topploegen: Olympiakos Piraeus (Griekenland), SIS Roma (Italië) en NC Vouliagmeni (Griekenland). "We kunnen onze gevestigde naam verliezen'', vertelt De Zaan-trainer Mick van den Bree.

Mick van den Bree langs de rand van het zwembad - Mark Gunnink/Orange Pictures

Tegen alle verwachtingen in overleefde De Zaan de eerste ronde van het hoogste Europese waterpolotoernooi. "Het is hartstikke gaaf wat we al hebben bereikt", vertelt speelster Maud Koopman. Zij keerde deze zomer terug in Noord-Holland, nadat zij een jaartje voor het Hongaarse Ferencvárosi speelde. "We hebben dit seizoen goede speelsters, maar ik had nooit verwacht dat wij zulke goede wedstrijden konden spelen.''

Ook trainer Mick van den Bree zag in de eerste ronde zijn speelsters boven zichzelf uitstijgen. Door het succes mag zijn team het dit weekend opnemen tegen onder andere Olympiakos Piraeus, de huidige Champions League-winnaar. "Er staan mooie affiches op de planning, maar ik verwacht dat nog een ronde overleven te hoog gegrepen is. We moeten vooral waken voor gigantische verliespartijen. Dat gebeurt wel vaker als het krachtsverschil te groot is." Tekst loopt door onder de foto.

Maud Koopman speelt in het Nederlands team - Orange Pictures

De Zaandammers zijn dus de underdog. Oranje-international Koopman denkt toch dat de ploeg iets unieks kan bewerkstelligen. "Elke wedstrijd staat er iemand anders op. Dat kan je ook in de uitslagen zien, want telkens scoort er een andere speelster. Dat maakt het voor andere ploegen moeilijk om zich tegen ons te wapenen." Geen schoolreisje Van den Bree bekijkt het iets anders. Hij ziet de de spanning bij zijn speelsters stijgen. "We gaan niet op schoolreisje. We kunnen onze gevestigde naam verliezen. Het laatste wat je wil, is dat je helemaal niks te vertellen hebt. Ik denk dat sommigen daarom extra zenuwen voelen."

Voor een langer Europees avontuur maakt winst of verlies niet uit. De Zaandammers gaan hoe dan ook verder in Europa. "Het is niet ondenkbaar dat we na dit weekend een niveautje lager verder moeten. Als we alles verliezen stromen we in de Europa League in. We willen daar wel minimaal een ronde verder komen. Dan is Europese avontuur echt geslaagd", aldus Van den Bree vooruit. Fitte selectie ZV De Zaan is met een fitte selectie afgereisd naar Italië. Vanmiddag om 17.00 uur staat de eerste wedstrijd tegen de huidige Champions League kampioen Olympiakos Piraeus op het programma. Zondag hoor je op NH Radio tussen 17.00 en 18.00 uur in NH Sport meer over het Europese avontuur van De Zaan.