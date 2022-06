Na één jaar in Hongarije keert international Maud Koopman terug bij ZV de Zaan

ZV de Zaan verwelkomt drie nieuwe speelsters voor komend seizoen. Één daarvan is oude bekende Maud Koopman, die vorige zomer de overstap naar Hongarije maakte. De international van het Nederlands waterpoloteam keert na een jaar weer terug.

Een jaar geleden ging Koopman de uitdaging aan om bij Ferencvaros aan de slag te gaan. De club meldt dat ze weer terugkeert bij ZV de Zaan en dat ze er naaruit ziet om haar ervaring met het team te delen. Vorige zomer behoorde Koopman tot één van de afvallers voor de Nederlandse waterpolo-selectie voor de Olympische Spelen in Tokio.

Daarnaast voegt ZV de Zaan twee speelsters van Jong Oranje toe aan de selectie. Lois den Ouden van UZC en Esmee Roijen van ZVL, beiden zeventien jaar oud, komen de Zaankanters versterken.

Coach Mick van den Bree, die komend seizoen voor het eerst voor de groep staat, kijkt uit naar het komende seizoen. “We zitten met de damesselectie al een aantal jaren in een stijgende lijn. En daar de komst van jonge speelsters, in combinatie met de ervaren speelsters, kunnen we deze trend blijven voortzetten. Ik kijk nu al uit naar een mooi en succesvol seizoen.”