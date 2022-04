Van den Bree komende drie seizoenen trainer waterpolosters ZV De Zaan

"Als het goed is staat er over twee jaar een nieuw en groot bad in Zaandam. Hoe mooi is het als we daar dan weer een Europese finale kunnen spelen!”

Ambities

De jonge trainer is ambitieus en is duidelijk over wat er moet gebeuren "Onze jeugd zal de komende jaren een boost moeten krijgen om op een natuurlijke wijze beter aan te kunnen sluiten bij de nationale dames en herenselecties. Ook de bond zal een ander beleid moeten voeren. Ik wil daarin bijdragen en de eerste gesprekken lopen al. Kijkend naar de jeugd zien we dat de landelijke C-competitie maar uit 8 teams bestaat. Alleen een talentcentrum in Eindhoven is niet genoeg. Als het goed is staat er over twee jaar een nieuw en groot bad in Zaandam. Hoe mooi is het als we daar dan weer een Europese finale kunnen spelen!”.