Tranen bij ZV De Zaan na verloren waterpolofinale

Na afloop van de verloren waterpolofinale liet ZV De Zaan de emoties de vrije loop. In Zaandam won GZC Donk de beslissingswedstrijd met 9-8 en zo ging de ploeg uit Zuid-Holland met de titel aan de haal. "Dit is heel dubbel, want een finale verliezen is altijd klote, maar toch ben ik trots", zegt een zichtbaar geëmotioneerde Thomas Lucas.

"Als je ziet waar we vandaan komen en ziet hoe graag ze willen en hoe ze groeien. Daar ben ik enorm trots op", zegt international Lucas. ZV de Zaan is bezig aan een enorme opmars in het Nederlandse waterpolo en behoort inmiddels tot de top van Nederland.

Toch trots?

In de eerste finalewedstrijd kreeg De Zaan vrijdag klop van Donk (4-9), maar gisteren rechtte het in Gouda de rug door met 10-8 te winnen. Uiteindelijk ging het vandaag net mis. "Vandaag is het net niet en dat doet pijn", aldus Lucas. "Ik sta hier niet echt heel vrolijk. De trots komt waarschijnlijk pas een paar weken later", zegt trainer Johan Aantjes na afloop. "Ik vond dat wij iets te statisch speelden in de aanval."