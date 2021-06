Johan Aantjes stopt bij waterpoloërs ZV De Zaan; Andreas Miralis volgt hem op

Na vier seizoenen heeft Johan Aantjes afscheid genomen van ZV De Zaan. In oud-speler Andreas Mirales heeft de waterpoloploeg uit Zaandam een opvolger gevonden. Afgelopen seizoen liep ZV De Zaan het landskampioenschap mis in een beslissingswedstrijd.

Miralis (33) heeft geen ervaring als hoofdtrainer. "ZV De Zaan kiest voor Miralis vanwege de ervaring die is opgedaan tijdens het seizoen dat hij als speler actief was bij ZV De Zaan. Tijdens zijn periode als speler vielen namelijk al zijn leiderschapskwaliteiten in- en buiten het water op. Met name naar de jongere spelers bewees hij toen al een goede invloed te hebben", aldus de club in het persbericht.

"De selectie met een mix van jong en ervaren spelers spreekt mij aan evenals het beleid en duidelijke visie voor de toekomst van de club", zegt Miralis zelf. Chris Wehnes is de assistent-trainer van Miralis en Simon Meijn is de teammanager.