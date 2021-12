De opvallendste verhalen van NH Sport: tranen bij waterpoloërs van ZV de Zaan

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 2: de waterpolërs van ZV de Zaan lopen de eerste landstitel mis.

ZV de Zaan verloor de beslissingswedstrijd met 9-8 van GZC Donk. "Dit is heel dubbel, want een finale verliezen is altijd klote, maar toch ben ik trots", zei de zichtbaar geëmotioneerde Thomas Lucas.

NH Sport volgde de Zaankanters het hele weekend en maakte de bovenstaande videoreportage.

Morgenochtend zie je welk bijzonder verhaal op nummer 1 staat!