Waterpolosters ZV De Zaan onverwachts door in Champions League: "Kers op de taart"

"Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht", vertelde ZV De Zaan-trainer Mick van den Bree vlak voordat hij het vliegtuig instapte terug naar Nederland. "We waren van tevoren zeker niet de favoriet. Qua programma hadden we het niet vertrokken, omdat de eerste drie wedstrijden tegen topploegen waren. Na de 11-11 tegen Terrassa uit Spanje (eerste duel red.) kregen we een boost en begonnen we erin te geloven."

Loting

De loting voor de tweede ronde volgt morgenochtend. "De beste vier ploegen van vorig seizoen worden dan toegevoegd", legt Van de Bree uit. "Het is al zeker dat we bij één van die clubs in de poule komen en nog twee andere teams. Voor ons is dit al de kers op de taart. Als we de volgende ronde niet halen gaan we door in de Europa League."