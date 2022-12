Tiende Midwinterfeest in De Rijp: "Ontzettend blij dat we weer mogen"

Het Midwinterfeest is weer losgebarsten in De Rijp. Na twee coronajaren konden de Rijpers eindelijk de jubileumeditie van hun feest vieren. Het dorp heeft daarvoor een ware metamorfose ondergaan en bewoners lopen allemaal in historische kleding rond. "Iedereen is vrolijk, met muziek en dans, allemaal lichtjes, geweldig."

Het Midwinterfeest is inmiddels uitgegroeid tot een mooie traditie. "Het is een ontzettend belangrijk feest voor De Rijp. We zetten onszelf echt op de kaart", vertelt Mirjam Pieters van de stichting Midwinterfeest De Rijp aan mediapartner Alkmaar Centraal.

"Iedereen werkt samen en dat zorgt voor grote saamhorigheid in het dorp." Aan burgemeester Anja Schouten en kinderburgemeester Miya Scheltinga was de eer om de officiële opening te verzorgen. Vanzelfsprekend in traditionele kleding.

Tekst gaat verder onder video.