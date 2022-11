De Rijp komt in de stemming voor 10e Midwinterfeest: "Het is bijna zo ver"

Na vier jaar wachten wordt in De Rijp eindelijk weer het Midwinterfeest georganiseerd. De tiende editie vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 december en de voorbereidingen zijn in volle gang. In Hotel De Rijper Eilanden was onlangs een inspiratiemiddag georganiseerd voor iedereen die mee wil doen aan het historische winterspektakel.

"De inspiratiemiddag is bedoeld om het 'het is weer bijna zo ver' een beetje tussen de oren te krijgen van iedereen", vertelt voorzitter Gerard Kuijn aan mediapartner Alkmaar Centraal. Gezien het sfeertje en alle mooie uitdossingen, hoefden de meeste bezoekers nauwelijks geprikkeld te worden met presentaties en leuke historische weetjes. Traditie "Ja fantastisch, en dorpsgezind. Eenheid en leuk!", zegt een van de 'acteurs', die helemaal zin heeft in de telkens uitgestelde jubileumeditie. Ze is prachtig verkleed als welgestelde dame. Maar ook onder de Rijper jeugd leeft de traditie. "Ik vind het heel leuk, en de jurken zijn ook echt heel mooi." Toch was de middag ook bedoeld om te rekruteren. "We zoeken nog vrijwilligers, dus die kunnen zich melden", vervolgt voorzitter Kuijn. "We proberen - daarom zijn er ook zoveel vrijwilligers nodig - om ze maar een paar uurtjes in zo'n weekend te belasten. Ze lossen elkaar dus elke paar uur af. Een paar uur wil men wel staan, niet een heel weekend natuurlijk." De vrijwilligers hebben er in ieder geval weer zin in zoals in het filmpje hieronder te zien is ( tekst loopt door)

Veel dorpelingen hebben al outfits, van luxe klederdracht tot kleding voor de arbeidersklasse. Voor wie nog zonder zit waren Toneelvereniging Benedictus en de nieuwe kledingwerkgroep van de partij. Gerard Kuijn: "We hebben een kledingwerkgroep die spontaan is ontstaan, en daar is veel animo voor." Minimaal eens per week wordt in het Rijperhuis gezellig met elkaar geknipt, gesneden, genaaid en gestikt. Om het Midwinterfeest nog wat extra's te geven voor de bezoekers, en de jonge deelnemers, komt er deze editie een speciaal Kinderdorp met allerlei leuke activiteiten voor kinderen.Meer informatie over het historische spektakel is te vinden op de website van het feest.