Fietsendieven plunderen Broek in Waterland "Ik wil mijn fiets terug"

Al weken gonst het in de buurtapps van het dorp dat er alweer een fiets is meegenomen. De fietsendieven lijken nietsontziend en nemen van alles mee: van peperdure, racefietsen tot gewone kinderfietsen. Bewoners van Broek in Waterland schatten in dat er voor tienduizenden euro's aan tweewielers is meegenomen.

Jelmer Altena heeft de dief van zijn sportfiets heel duidelijk op beeld. Hij liep midden in de nacht, heel stil, in een kaars rechte lijn naar de schuur waar zijn racefiets van ruim 5500 Euro stond. "Ik heb er flink voor gespaard en was net fanatiek aan het wielrennen, dus bijzonder jammer.", laat hij weten. Vooral het feit dat de dief precies wist waar hij moest zijn, vindt hij eng. "Hij heeft alleen deze fiets meegenomen en de rest laten staan, dus ik denk wel dat hij me in de gaten heeft gehouden."

Een andere bewoner die liever anoniem wil blijven vertelt dat ook zijn race fietsen met een waarde van 10.000 euro gestolen zijn uit de schuur. Twee weken later koopt hij nieuwe en wordt er gelijk weer een poging gedaan om ze mee te nemen. "Gelukkig stonden ze toen goed vast", laat hij weten.

Strooptocht

Niet alleen peperdure fietsen worden gestolen. De 10-jarige Matthias had net een nieuwe tweedehands fiets en stond erg te kijken toen hij naar school wou fietsen. "Ik kwam er in de ochtend achter toen was hij opeens weg".

De politie krijgt geen duidelijk beeld van de plunderingen in het dorp en zegt dat dit kan komen omdat er niet altijd aangifte wordt gedaan. Jelmer heeft wel al aangifte gedaan en deelt de beelden van de nachtelijke insluiper met de politie. Volgens hem zit er maar een ding op en dat is waakzaam zijn en alle fietsen goed op slot zetten. Matthias hoopt vooral dat hij zijn fiets ooit weer eens terug zal zien.