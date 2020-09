Rennende man met fiets op schouder blijkt notoire fietsendief

De fanatieke fietsendief had een slijptol in de rugtas, waarmee hij van plan was het slot door te slijpen. Hij was met de fiets op zijn schouder onderweg naar een stopcontact voor zijn gereedschap. De politieman buiten dienst riep de hulp in van zijn collega's en de man is aangehouden.

Eerdere pogingen van de fietsendief verliepen succesvoller, want tijdens verder onderzoek vond de politie namelijk meerdere fietsen en accu's van elektrische fietsen. De man zit nog vast en de gevonden fietsen en onderdelen worden teruggebracht naar de eigenaren.